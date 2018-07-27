Navaz Şerif'ten Pakistan seçimlerinde şaibe iddiası

Dünya Bülteni / Haber Merkezi

Eski Pakistan Başbakanlarından Navaz Şerif, Adiala hapishanesinde kendisini ziyarete gelenlere Pakistan seçimleri hakkında değerlendirmelerde bulundu. Seçimde oyların çalındığını, seçim sonuçlarının kirli olduğunu belirtti. Seçim sonuçlarını kabul etmeyen Şerif, şaibeli sonuçların Pakistan siyasetine olumsuz etkilerinin olacağını da ekledi. Seçimlerde halkın tercihlerinin yansıtılmadığını iddia eden Şerif, hukuki süreç başlatacaklarını duyurdu.

Faysalabad, Lahor ve Ravalpindi gibi Şerif’in kaybetme ihtimali çok az olan yerlerden alınan sonuçlar üzerine PLM-N adayları mağlup olduklarını açıkladılar. Şerif’in partisinin bu şehirlerde kazanmasına kesin gözüyle bakılıyordu.

Pakistan’da seçim sonuçları resmi olarak bu akşam açıklanacak. Ancak Pakistan Tareek-i İnsaf (PTI) hareketi lideri İmran Han zaferini şimdiden ilan etti.



Güncelleme Tarihi: 27 Temmuz 2018, 13:44