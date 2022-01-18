Nazarbayev: İktidar mücadelesi olduğu iddiaları yalan
Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, günler süren olayların ardından kameraların karşısına geçti. Eski Cumhurbaşkanı, ülkenin zirvesinde iktidar mücadelesi olduğu iddialarını yalanladı.
Kazakistan'ın kurucu Cumhurbaşkanı Nursultan Nazarbayev, günler süren olayların ardından kameraların karşısına geçti.
2019 yılında cumhurbaşkanlığı yetkilerini Kasım Cömert Tokayev'e devrederek emekli olduğunu hatırlatan Mevcut Eski Kazakistan Cumhurbaşkanı Nazarbayev Tokayev'e desteğini yineledi.
"Tokayev Nur-Otan Partisi Genel Başkanlığı'na seçilecek"
Tokayev'in iktidardaki Nur-Otan Partisi genel başkanlığına seçileceğini belirtti ve reform ve modernleşme paketinin desteklenmesini istedi.
Protestolarla başlayıp şiddet olaylarına dönüşen son gösteriler de Nazarbayev'in gündemindeydi.
Olayları kimin organize ettiğinin bulunması için soruşturmanın tamamlanması gerektiğine dikkati çeken Nazarbayev, Tokayev'in olaylar sırasında hızlı karar almasının ülkenin temellerinin sarsılmasının önüne geçtiğinin altını çizdi.