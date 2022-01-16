Ne virüs dinliyorlar ne de varyant

Hindistan'da Covid-19 vaka sayısının geçen ay 30 kat artmasına rağmen yüzbinlerce Hindu "günahlarından arınmak için" Ganj Nehri'nde yıkandı.

Ülkenin doğusundaki Batı Bengal eyaletinde düzenlenen Makar Sankranti Festivali'ne katılan Hinduların çoğunun maske takmadığı görüldü. Hinduların kutsal kabul ettikleri Ganj Nehri'nde yıkanmak için ülkenin dört bir yanından eyalete gelmesinin festivali "süper bulaştırıcı" bir etkinlik haline getirmesinden endişe ediliyor.

Batı Bengal, ülkenin batısındaki Maharashtra eyaltinden sonra Covid-19 salgınının en yaygın olduğu eyalet. Geçen yıl büyük dini festivallerin ardından ülkede rekor sayıda Covid-19 vakası kaydedilmişti. Çok bulaşıcı Omicron varyantı nedeniyle salgının en yoğun dönemlerindenn birini yaşayan ülkede hastaneleye yatış sayısının düşük olduğu ve birçok kişinin evde kendi kendie iyileştiği belirtiliyor.

Kaynak: Euronews