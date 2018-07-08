Necip Rezak'ın çocuklarının banka hesaplarına müdahale

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Malezya'da "1Malaysia Development Bhd (1MDB)" soruşturması kapsamında gözaltına alınan ve kefaletle serbest bırakılmasına karar verilen eski Başbakan Necip Rezak'ın çocuklarının banka hesaplarının dondurulduğu bildirildi.

StraitTimes'ın haberine göre, Malezya'nın en büyük siyasi partisi Birleşik Malay Milli Örgütü yanlısı sivil toplum kuruluşu Pemantau Malaysia Baru'nun (Yeni Malezya İzleme) Başkanı Datuk Lokman Nur Adam, Malezya Yolsuzlukla Mücadele Komisyonunun, eski başbakanın çocukları Nuryana Nacva Necip, Muhd Nuraşman Necip, Muhd Nizar Necip ve Puteri Nurlisa Necip'in banka hesaplarını dondurduğunu açıkladı.

Nuryana Nacva Necip de babasının kefaletini gönderdikten bir gün sonra hesabının dondurulduğunu söyledi.

Salı akşamı gözaltına alınan eski Başbakan Necip'in, ertesi gün görülen duruşmada bir milyon ringit (yaklaşık 1,15 milyon lira) kefaletle serbest bırakılması kararı alınmıştı.

Mahkeme, Necip'in diplomatik pasaportunu teslim etmesine de karar vermişti.

Necip'in suçlu bulunması durumunda 20 yıla kadar hapis cezası alabileceği ifade ediliyor.

1MDB yolsuzluk suçlamaları

"1MDB" soruşturmasında yer alan belgelere göre, 1MDB şirketine bağlı ajanslar, bankalar ve kuruluşlar aracılığıyla Necip'in kişisel banka hesaplarına 681 milyon dolar transfer edildiği öne sürülmüştü.

Malezyalılar Necip'in yargılanması için günlerce gösteriler düzenlemişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip'in beş şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip, yolsuzluk iddialarından aklanmıştı.

Necip'in mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.

Güncelleme Tarihi: 08 Temmuz 2018, 14:14