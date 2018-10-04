Necip Rezak'ın eşi serbest bırakıldı

Malezya'da Yolsuzlukla Mücadele Komisyonu (MACC) tarafından dün, "1Malaysia Development Berhad (1MDB)" soruşturması kapsamında üçüncü kez sorgulanmasının ardından tutuklanan Necip Rezak'ın eşi Rosmah Mansor, hakkındaki suçlamaları reddetti. Mansor, kefaletle salıverildi.

Mahkeme binasından birlikte ayrılan Necip Rezak ve eşi Rosmah Mansor, gazetecilerin sorularını cevapsız bıraktı. Diğer yandan, Rosmah'ın pasaportuna el konulacağı kaydedildi.

Sputnik'te yer alan habere göre, eski Başbakan Necip Rezak da dün, 1MDB soruşturması kapsamında emniyet ticari suçlar bürosuna çağrılarak tekrar sorguya alınmıştı. Soruşturma kapsamında iki hafta önce gözaltına alınan Necip Rezak hakim karşısına çıkmıştı. Eski Başbakan, duruşmada yöneltilen, aralarında görevi kötüye kullanma ve kara para aklamanın da bulunduğu 25'e yakın ilave suçlamayı reddetmiş ve kefaletle tutuksuz yargılanmasına karar verilmişti. Necip Rezak, 1MDB soruşturması çerçevesinde ilk kez 4 Temmuz'da mahkemeye çıkarılmış, hakkındaki yolsuzluk, görevi kötüye kullanma ve kamu fonlarını zimmete geçirme suçlamalarını reddetmişti. Mahkeme, Necip Rezak'ın 1 milyon ringgitlik (yaklaşık 250 bin dolar) kefaletle serbest bırakılmasına hükmetmişti.

Malezya Başsavcılığı, Necip Rezak'ın 5 şahsi hesabındaki 681 milyon doların Suudi Kraliyet ailesinin kişisel bağışı olduğunu açıklamış, Suudi hükümetinin bunu doğrulamasıyla Necip Rezak yolsuzluk iddialarından aklanmıştı. Necip Rezak'ın mayıs ayında yapılan genel seçimleri kaybetmesiyle hakkındaki soruşturma, iktidara gelen yeni Başbakan Mahathir Muhammed'in talimatıyla tekrar başlatılmıştı.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 13:09