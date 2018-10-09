Neden Hint Kıtası ? Neden Pakistan'da olmalıyız ?

Gazneli Mahmut’tan 1857 yılına kadar 700 yıl Türklerin hakimiyeti altında kalan Hint Kıtasındaki yüklü bir mirasımızın olduğu bölge tarihte olduğu kadar bugün de önemini koruyor.

Bugün Çin ve Suudi Arabistan'ın yaptıkları yatırımlar ve uzun vadede meydana gelecek kültürel etkiler kadim dostumuz Pakistan'a daha yakın durmamız gerektiğini gösteriyor.

Son zamanlarda Pakistan üzerinde kurdukları ekonomik hegemonya ve geri ödemesi epey zor olduğu konuşulan kredilerle Pakistan’a destek çıkan ülke olarak görünen Çin ile menfaat gereği yakın dostluklar kuran Pakistan, muhtaç olduğu kalkınma için sesini çıkaramadığı bir külfet altına da giriyor.

Bölgeye Çin'in daveti üzere giriş yapan Suudiler Pakistan'da pek sevilmeseler bile şu an bolca para akıttıkları için hem siyasette hem ekonomide istedikleri gibi refleks gösterebiliyor. Ülkeyi yönetenler ekonomiyi düzeltmek için para bulmak zorunda ve karşılıksız para verenler ise şu an Araplar.

Pakistan’ı kendilerine asker ve silah olarak kullanmak isteyen bölgeye yayılan ülkeler nükleer güce sahip 200 milyonluk nüfusu da gözönünde bulunduruyor şüphesiz. Burada insanların emeği de hayatı da ucuz.

Bugün kardeş ülke Pakistan'ın gıda kolileri ve kurban etlerinden daha fazla yatırıma ihtiyacı var

Pakistan'ın günlük hayatı, siyasi, ekonomik, teknolojik, eğitim konularında bilgi dağarcığımız ne kadar zenginleşirse siyasetçiler, iş adamları ve akademisyenler bölgenin önemini o derece daha geniş kavrayacaktır. Pakistan ile ticari ilişkilerimizi ne kadar derinleştirirsek ve serbest ticaret anlaşmasını ne kadar çabuk imzalarsak dostluk söylemleri eyleme geçmiş olacak. Daha fazla öğrenci değişimi hızla uygulamaya geçilmesi gereken bir diğer önemli alan.

Nükleer silah üreten tek Müslüman ülke olan Pakistan'da sadece elli bin kişi sırf bu iş için istihdam edilmiş durumda. Çin'in Gwadar limanını 43 yıllığına kiralaması ve ardından bölgede kendine küçük bir Çin kasabası kurması, akabinde mühendislik alanında zeki öğrencileri Çin'e gönderip dil öğreniminden sonra yeniden Pakistan'a getirmesi uzun soluklu bir projenin basamakları.

Neler yapabiliriz?

Kıtaya 100 yıl hükmeden İngiltere'nin bölgeye ticaret ile giriş yaptığını bilmeyen yoktur. İngilizler önce Babürlüler döneminde gelip ticari faaliyetlere başlıyorlar. Sonrasında Doğu Hindistan Şirketi denen meşhur sömürge mekanizmasını kuruyor. Yavaş yavaş kıtada güçlendikten sonra 1857 yılında buraya hükmetmeye başlıyor. Anlaşıldığı üzere her ticaret masum değildir. Hele hele şu günlerde Çin ve Suudi Arabistan tarafından karşılıksız devasa yatırımlar ve yardımlar geliyorsa iki kere düşünmek gerekiyor.

Pakistan'ın tapusu Çin'e mi geçiyor ?

Yeni Başbakan İmran Khan seçim beyannamesinde altını çize çize savunduğu konu Çin’in verdiği kredilerin ve yatırım şartlarının daha şeffaf olması gerektiği idi. Bu cümlenin şerhi, ülkenin boyunduruk altına girdiğinin farkında oldukları. Çin Pakistan’ı baştan başa donatıyorsa bunun karşılığında Pakistan'dan neler istiyor ?

Halihazırda Pakistan’da Çin destekli 200’den fazla proje yürütülüyor. Bununla beraber gündemde yer işgal eden en önemli proje Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru.

Haritadaki koridora dikkatli bakıldığında Çin'e 43 yıllığına kiralanan Gwadar limanından başlayan güzergah, Hindistan ile müzmin sorun haline gelen Keşmir'den geçerek Çin'e ulaşıyor. Koridor, Kaşgar’dan başlıyor 3 bin kilometreden fazla yol kat ederek Gwadar Limanı’na ulaşıyor. Yol ve Kuşak Projesi’yle inşa edilen ekonomik koridorun, hem ekonomik hem de stratejik olarak Çin için daha önemli olduğu açık.

Çin-Pakistan Ekonomik Koridoru kapsamındaki projeler

*Enerji projeleri

*Altyapı projeleri

*Gwadar (Belucistan’da liman şehri)

*Raylı toplu taşım projeleri

*Yeni bölgesel projeler

*Serbest ekonomik bölgeler

*Sosyal sektör projeleri

olarak sıralanmaktadır.

Beluciler Çinlilere saldırmaya devam ediyor

Ancak Çin-Pakistan Ekonomik Koridorunun tamamlanmasının önünde ciddi bir engel vardır; bu engel de Ekonomik Koridora şiddetle karşı çıkan Belucistan. Belucistan uluslararası yatırımcıları Belucistan sorunu çözülmediği müddetçe sözde kalkınma projelerine yatırım yapmamaya çağırırken bölgede artan Çinli nüfus karşısında kendilerinin azınlık olacağını öne süren yerel halk sık sık Çinlilere yönelik saldırı düzenliyor.

Geçmişte Pakistan

15 Ağustos 1947 yılında Hindistan'dan ayrıldıktan sonra Pakistan devlet olarak kurulduğunda etrafında neredeyse hiç dostu yoktu. En büyük sınır komşusu en büyük düşmanıydı. Yani Hindistan. Bir diğer sınır komşusu Afganistan'la ise yıllardır bitmeyen bir sınır sorunu yaşıyor. Kuzeydoğu'dan Güneybatı'ya uzanan ve 2 bin 430 kilometre uzunluğundaki bu sınır daha önceden İngilizler tarafından Afganistan'a Durand anlaşması ile dayatılmıştı. İngilizler gittikten sonra bu sınır Afganistan – Pakistan sınırı olmuş ama Afganlılar buna tarihi ve demografik gerekçelerle itiraz etmişlerdi. Ortadoğu''yu Hindistan ve Orta Asya''ya bağlayan önemli bir coğrafya diliminde bulunan Afganistan ile Pakistan arasındaki Peştunistan sorunu da sınır sorunu ile birlikte büyük bir mesele olarak iki ülke arasını gergin tutuyor.

Kuruluşundan bu yana İslamlaşma ve Sekülerleşme tartışması yaşayan Pakistan’da Muhammed Ali Cinnah, Butto ailesi ve şimdiki lider İmran Khan sekülerleşme kısmını temsil ederken, Ziya ul Hak, Cemaati İslami ve Nawaz Şerif ise İslamlaşma kısmını temsil ediyor.

Pakistanda'ki cemaatler ne durumda ?

Pakistan’da İslamı diri tutan tek akım Diyobendilerdir. Cemaati İslami de Diyobendi’nin bir koludur. Pakistan’da Osmanlı ve gerçek Müslüman Türk hayranı olan bu kesimdir. Çin’in Pakistan üzerinde günden güne artan tahakkümü Pakistan’ın sesini kısmakta ve Uygur müslümanlarına sahip çıkmasına engel olmakta. Bırakın engel olabilmeyi, kendi elleriyle birçok Uygur Türkünü teslim etmek zorunda kalmakta. Uygur Türkleri geçmişte Hac ibadetine Pakistan üzerinden gider ve dönüşte de Çin'de böyle bir imkan bulamayacakları için çocuklarını İslami eğitim almaları için Pakistan’a bırakırlardı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 09 Ekim 2018, 00:16