Nepal'de 72 kişiyi taşıyan uçak düştü

Nepal'de 4'ü mürettebat, toplam 72 kişiyi taşıyan bir uçak düştü.

Yeti Airlines'a ait ATR 72 tipi çift motorlu uçağın başkent Katmandu'dan hareket ettiği bilgisi paylaşıldı.

Devlet televizyonu, kaza yerinden bazı kişilerin cansız bedenlerinin çıkarıldığını duyurdu.

Nepal havacılık otoritesinden bir yetkili, olayda en az 40 kişinin öldüğünü açıkladı.

Kurtarma ekipleri ile bir grup insanın, uçağın enkazının etrafında toplandığı ve olay yerinden dumanın yükseldiği görüldü.

Nepal Başbakanı kabineyi topluyor

Kazanın ardından Nepal Başbakanı Pushpa Kamal Dahal, kabineyi acil toplantıya çağırdı.