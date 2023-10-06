Nepal'de Müslüman-Hindu gerilimi

Nepal'in güneybatısındaki bir şehirde Hindular ve Müslümanlar arasındaki gerilimlerin ardından sokağa çıkma yasağı ilan edildi.

Ajanslarda yer alan haberlere göre olaylar, Hindistan sınırındaki Nepalgunj şehrinde hafta sonu Hindu bir genç sosyal medyada Müslümanları hedef alan bir paylaşım yapmasıyla başladı.

İslam'a ve Hz. Muhammed'e yönelik hakaretlerin ardından yükselen gerilim sonrasında Müslümanlar sokağa çıkarak durumu protesto etti, sokaklarda lastik yaktı ve trafiği engelledi.

Bunun ardından bölgedeki Hindular da gösteriler düzenledi. Eylemlerde yaşanan olaylarda birçok kişi yaralandı.

Bölge polis şefi Santosh Rathore, memurların şehirde devriye gezdiğini ve sokağa çıkma yasağı süresince insanların evlerinden çıkmalarına ya da gruplar halinde toplanmalarına izin verilmediğini söyledi.

Şiddet olaylarının yaşandığı bölge, Hindistan'da Müslümanlarla Hindular arasındaki gerilim merkezlerinden olan Uttar Pradeş eyaleti sınırında yer alıyor.

Müslümanlar Nepalgunj'un nüfusunun yaklaşık üçte birini oluşturuyor.

Nepal'in tamamına resmi verilere göre yaklaşık 1.5 milyon Müslüman yaşarken Müslümanların tüm nüfus içerisindeki oranı yüzde 5 düzeyinde.