Nepal halkı ABD'nin teklifine karşı sokaklarda

Nepal'in başkenti Katmandu'da, yüzlerce kişi parlamento önünde Amerika Birleşik Devletleri karşıtı protesto düzenlendi.

Nepal parlamentosunda, ABD tarafından finanse edilecek 500 milyon dolarlık altyapı programı görüşülüyordu.

Programın Nepal'in egemenliğini baltalayacağını düşünen protestocular, parlamento önünde toplandı.

Polisten göstericilere müdahale

Hükümet yetkilileri, paranın hibe olarak verileceğini açıkladı ancak protestolar sürdü.

Polis, parlamento önünde toplanan yüzlerce göstericiye göz yaşartıcı gaz ve tazyikli su ile müdahale etti.

Çok sayıda gösterici ve polis yaralandı.

Hibe teklifi muhalefet partilerinin itirazı sonucu ertelenmişti

Nepal Komünist Partisi, yasaları ve egemenliği ihlal edebileceği gerekçesiyle hibe teklifini tepkiyle karşılıyor.

Teklifin parlamentoda görüşülmesi, muhalefet partilerinin itirazı sonucu ertelenmişti.

Hibe teklifinin enerji sevkiyatını kolaylaştıracak altyapı projelerine yönelik olduğu bilgisi paylaşıldı.