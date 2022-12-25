Nepal'in yeni başbakanı Pushpa Kamal Dahal oldu

ANI News'in haberine göre, Nepal Cumhurbaşkanı Bidya Devi Bhandari, daha önce 2 defa başbakanlık yapmış Prachanda lakaplı Dahal'ı başbakan olarak atadığını duyurdu.

Maocu lider Dahal, 275 üyeli Temsilciler Meclisinde, Nepal Birleşik Marksist Leninist Komünist Partisi'nden (CPN-UML) 78, kendi partisi CPN-MC'den 32, Rastriya Swatantra Partisi'nden 20, Rastriya Prajatantra Partisi'nden 14, Janata Samajbadi Partisi'nden 12, Janamat Partisin'nden 6, Nagarak Umnikti Partisi'nden 4 ve 3 bağımsız milletvekili olmak üzere 169 üyenin desteğini alarak çoğunluğu sağladı.

Öte yandan, 6 partinin Dahal'ın hükümeti kurması konusunda anlaştığı ve CPN-MC partisinin ülkeyi 2,5 yıl yöneteceği, ikinci dönemde ise CPN-UML partisinin iktidarda olacağı belirtiliyor.

Dahal'ın yarın yemin ederek görevine başlaması bekleniyor.

- Daha önce iki kez başbakanlık yapmıştı

Nepal 20 Kasım'da 11’inci hükümetini seçmek için sandığa gitmişti.

Seçimlerde, 18 milyon seçmen oy kullanarak, 275 üyeli Temsilciler Meclisinin yanı sıra il genel meclisleri için 550 üye belirlenmişti.

Ülkenin iki büyük komünist partisi CPN-UML ile CPN-MC ilk kez 2017’deki seçimlerde ittifak kurmuş ve iktidardaki NC’den yüzde 10 daha fazla oy almıştı.

Pushpa Kamal Dahal, Nepal'de 2008-2009 ve 2016-2017 dönemlerinde olmak üzere 2 kez Başbakanlık yapmıştı.

2008 yılında cumhuriyetin kabul edilmesinden bu yana Nepal’de hiçbir parti 5 yıllık hükümet süresini dolduramazken, son 14 yılda 10 hükümet kuruldu.

Ülkede NC ve CPN-UML ve CPN-MC olmak üzere farklı koalisyonlar ile iktidara gelen 3 ana parti bulunuyor.

Nepal’de Temsilciler Meclisi için adayların 165’i, il genel meclisleri için adayların 330’u oy çokluğu ile seçilirken geri kalan adaylar nispi temsil sistemi ile belirleniyor. Parti ittifaklarının parlamentoda bir koltuk elde etmesi için yüzde 3’lük seçim barajını aşmaları gerekiyor.