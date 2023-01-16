Nepal'de düşen uçağın kara kutusu bulundu

Yetkililer, 72 kişiyi taşıyan çift motorlu ATR 72 tipi uçağın kara kutusunun ve kokpit ses kayıt cihazının bulunduğunu açıkladı.

Kara kutu ve kayıt cihazının iyi durumda olduğu belirlendi.

Katmandu'dan Pokhara'ya yaptığı tarifeli uçuşta düşen uçağın 57 Nepalli, 5 Hint, 4 Rus, 2 Güney Koreli ile Arjantin, İrlanda, Avustralya ve Fransa'dan birer kişi taşıdığı duyuruldu.

Pokhara polisi, pazar günü havanın kararmasının ardından ara verilen arama-kurtarma çalışmalarına devam edildiğini açıkladı.