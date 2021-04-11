Nükleer tesisteki kaza sabotaj eylemi mi?

Tahran Milletvekili ve Enerji Komisyonu Sözcüsü Malik Şeriati Neyaser ile Elburz Milletvekili Ali Haddadi, tesisteki kaza ile ilgili Twitter hesaplarından değerlendirmelerde bulundu.

Kazanın zamanlamasına dikkati çeken Tahran Milletvekili Malik Şeriati Neyaser, "İran'ın Batı'yı yaptırımları lağvetmeye zorlama çabaları sırasında meydana gelen bu olayda sabotaj ve sızma şüphesi çok yüksek." ifadelerini kullandı.

Neyaser, olayın takipçisi olacaklarını belirterek, "sabotajın" İran ve ABD'nin nükleer anlaşmadaki taahhütlerine dönmesi için sürdürülen müzakerelerin bir parçası olduğunu sözlerine ekledi.

"İsrail karşısında pasif kalma" eleştirisi

Elburz Milletvekili Ali Haddadi ise kaza nedeniyle doğrudan İsrail'i suçlayarak, "Dün nükleer bilimcinin öldürülmesi, bugün İran gemisine saldırı ve Natanz Nükleer Tesisi'nde sabotaj." tespitini yaptı.

İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani hükümetini İsrail karşısında pasif kalmakla eleştiren Haddadi, bunun İsrail'e, İran'a zarar vermeye yönelik girişimlerde daha fazla cesaret verdiğini savundu.

Haddadi, hükümetin İsrail'e caydırıcı bir yanıt vermesi gerektiğini kaydetti.

İran'ın İsfahan kentindeki Natanz Nükleer Tesisi'nde Temmuz 2020'de de bir yangın olmuş ve İranlı nükleer bilimci Muhsin Fahrizade'nin öldürülmesinden bir gün sonra, 28 Kasım'da yapılan açıklamada, bunun İsrail tarafından gerçekleştirilen sabotaj olduğu açıklanmıştı.

Söz konusu tesiste dün Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani'nin talimatıyla önceki santrifüjlere kıyasla 10 kat daha fazla uranyum üretecek 164 adetten oluşan IR6 santrifüj zinciri devreye sokulmuştu.

Sabah saatlerinde İran Atom Enerjisi Kurumu Sözcüsü Behruz Kemalvendi, Natanz Nükleer Tesisi'nin elektrik dağıtım ağında bir kaza meydana geldiğini bildirmiş, olayın nedenine ilişkin incelemelerin devam ettiğini ifade etmişti.

Kaynak: AA