O şuruplar Endonezya'da 195 çocuğun ölümüne neden oldu

Sağlık Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Syahril Mansyur, yaptığı açıklamada, 6 Kasım itibariyle 28 ilden 324 akut böbrek hasarı vakası bildirildiğini ve yılbaşından bu yana hayatını kaybeden çocukların sayısının 195'e yükseldiğini söyledi.

Tedavi gören 102 hastanın iyileştiğini belirten Mansyur, başkent Cakarta'nın 83 hasta ile ülkede en çok vakanın görüldüğü il olduğunu kaydetti.

Mansyur, Sağlık Bakanlığının 18 Ekim'de sağlık çalışanlarının ve eczanelerin çocuklara şuruplu ilaç vermesini yasaklayan talimatından bu yana yeni akut böbrek hasarı vakalarının azaldığını ifade etti.

Endonezya hükümetinin, bu yıl 99 çocuğun akut böbrek hasarı nedeniyle hayatını kaybetmesinin ardından tüm şurup ve sıvı ilaç satışlarını yasakladığı bildirilmişti.

Endonezya'nın gıda ve ilaç ajansındaki yetkilileri ise Gambiya'da böbrek hasarına neden olduğu tespit edilen ürünlerin eczanelerde bulunmadığını ve söz konusu bileşenleri içeren pediatrik şurupların da ülke genelinde yasaklandığını belirtmişti.

Gambiya'da en az 69 çocuğun, yerel satılan bir parasetamol şurubunu kullandıktan 3-5 gün sonra hayatını kaybettiği öne sürülmüştü.

Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) de bu olay üzerine ülkede, Hindistan'da Maiden Pharmaceuticals Limited tarafından üretilen 4 şuruba karşı uyarıda bulunmuştu.

Çocukların böbrek sorunlarından hayatını kaybettiğini ve Maiden Pharmaceuticals tarafından üretilen şuruplarda "kabul edilemez" seviyelerde toksin bulunduğunu belirten DSÖ, ilaçların yalnızca Gambiya'da tespit edilmesine rağmen ülkenin dışına dağıtılmış olabileceği konusunda da uyarmıştı.

Hindistan hükümeti de DSÖ'nün Gambiya'daki çocuk ölümleriyle bağlantı kurmasının ardından söz konusu 4 öksürük şurubuyla ilgili soruşturma başlatmıştı.