Öğretim görevlisi sekreteri öldürdü
Çin'in Şanghay kentinde Komünist Parti sekreteri, öğretim görevlisinin bıçaklı saldırısında yaşamını yitirdi.
Asya 09.06.2021, 10:35
Polis yetkilileri, Şanghay kentinde yer alan Fudan Üniversitesinde Ciang soyadlı 39 yaşındaki öğretim görevlisinin, 49 yaşındaki Komünist Parti sekreteri Vang Yongcın'ı bıçakla öldürdüğünü belirtti.
Yetkililer, Ciang'ın suçunu kabul ettiğini söyledi.
Fudan Üniversitesinden yapılan açıklamada, polis soruşturmasına yardımcı olmak amacıyla çalışma grubu oluşturulduğu belirtildi.
Üniversite, 2013'te yüksek lisans öğrencisinin, tartışmadan sonra oda arkadaşını zehirlediği başka bir cinayete sahne olmuştu.
AA
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