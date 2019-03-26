Okinawa'da ABD askeri üssünde gaz tüpleri patladı

Japonya'nın Savunma Bakanlığı Bürosu Okinawa Prefecture, 24 Mart Pazar günü belirsiz sayıda gaz silindirlerinin ABD askeri üssünde patladığını açıkladı

Büro temsilcileri, patlamaların, bu güney Japon vilayetinde bulunan ABD komuta merkezinin bulunduğu Camp Dzukaran'daki ofisin ikinci katındaki girişin önünde gerçekleştiğini söyledi.

Patlamada henüz bir yaralanma olduğu bildirilmedi.

ABD kuvvetleri temsilcileri, üssün etrafındaki çitin kırılmış bir bölümünü bulduğunu söyledi.

ABD ordusu ve yerel polisi birisinin üsse girmek için bir çiti kırabileceğinden şüpheleniyor.

Bu ofis, ofis çalışanları ve baz tesislerinde çalışan inşaat şirketlerinin temsilcileri tarafından kullanılmaktadır.

Kaynak: ca-news, www.dunyabulteni.net