Okinawa Valisinin askeri üs isyanı

Japonya'nın güneyinde yer alan Okinawa kentinin yeni seçilen valisi Denny Tamaki, ABD'ye gidip "Okinawa'ya askeri üs inşasını durdurun" mesajını ileteceğini söyledi.

Associated Press'in (AP) Tokyo ofisine açıklama yapan Vali Tamaki, "Amerikan halkının meselenin ne olduğunu, ne olacağını ve problemin nasıl çözülebileceğini idrak etmesini istiyorum." dedi.

ABD Başkanı Donald Trump'ın izlediği politikalar hakkında fikir beyan edemeyeceğini belirten Tamaki, gezisinde Trump ile görüşmesinin gündemde olmadığını dile getirdi.

Tamaki, Trump'ın ekonomik yaptırım kararlarından dolayı Asya'da negatif görüntü vermesine rağmen Kuzey Kore arabuluculuğuna yönelik Kim Jong-un ile görüşmesinin bölgesel barışa inandığını gösterdiğini söyleyerek, Okinawa ve Trump hususunda, "Kazan-kazan durumu oluşturmak isterim." ifadesini kullandı.

İkinci Dünya Savaşı'nda Japonya'nın mağlup edilmesiyle imzalanan ABD-Japonya Karşılıklı Güvenlik Anlaşması'nı desteklediğini belirten Tamaki, ülkesinin kendi öz kuvvetlerine sahip olmasına da karşı olmadığını kaydetti.

Japon insanının güvenlik, adanın üzerindeki ABD askeri yükü ile ülkenin savunma harcamaları konularında daha fazla anlayış gösterebilmesi, konuşabilmesi gerektiğini ifade eden Tamaki, ABD deniz piyadelerinin Pasifik'teki konuşlandırılmasının Okinawa'nın talepleriyle koordine edilmesi gerektiğini kaydetti.

Üs inşasında "demokratik ilerleyişin" ihmal edildiğini kaydeden Tamaki, "Okinawa halkı bu yeni üsse 20 yıldan fazladır karşı çıkıyor, Henoko'da basit ve temel bir hata var. Japonya hükümetinin, Henoko'nun çözüm olmadığı ve Okinawa halkının savını Amerikan hükümetine ilan etmesi gerektiğine inanıyoruz." dedi.

Babasının ABD'li bir deniz piyadesi olduğunu ancak babasıyla hiç karşılaşmadığını kaydeden Tamaki, annesinin kendisini Okinawa'da yetiştirirken babasına ait fotoğraf ve mektupların tamamını yaktığını hatırladığını söyledi.

Japonya ile ABD arasında tartışmalara neden olan Okinawa'daki askeri üssün yer değiştirmesi meselesinin merkezinde ABD hava üssünün yoğun nüfuslu Futenma'dan, adanın doğu sahilindeki seyrek nüfuslu Henoko'ya taşınması yer alıyor.

İki ülkenin merkezi hükümetlerinin üssün taşınmasına destek verdiği ve inşanın durdurulmasına yönelik Okinawa'nın açıklamalarına karşı çıktığı görülüyor. Henoko'da devam eden üs inşasının öngörülenden çok daha uzun süre alabileceği belirtiliyor.

İkinci Dünya Savaşı'nın en kanlı muharebelerine sahne olan Okinawa, Japonya'nın 1952'de yeniden egemenliğini kazanmasının ardından ABD kuvvetlerinde işgal edilmiş ve 1972 yılında Japonya'ya resmi olarak geri verilmişti.

Savaş sonrası adadaki ABD askerlerinin iştigal ettiği suçlar dünya gündemine oturarak ada halkında büyük rahatsızlık uyandırmıştı. Üssün Henoko'ya taşınma planı 1995 yılında bir kız öğrenciye üç ABD askerinin tecavüzü sonrasına dayanıyor. Halk ayrıca, askeri uçakların oluşturduğu gürültü kirliliği ve kaza risklerinden de rahatsızlığını belirtiyor.

50 binin üzerinde ABD askeri yaşıyor

Görevine ekim ayında başlayan Vali Tamaki, tartışmalı ABD deniz piyade üssünün tamamıyla Okinawa adasından çıkarılmasını ve adada bulunan ABD askeri varlığının asgariye indirilmesini savunuyor.

Okinawa, 50 binin üzerinde ABD askerine ev sahipliği yapıyor.

Valilik Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Tamaki'nin kasım ayı içinde ABD'ye gezi planladığı duyurulmuştu.