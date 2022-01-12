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Omicron varyantı o ülkeye de sıçradı

Tüm dünyada yayılmaya devam eden Omicron varyantı Kırgızistan'a da sıçradı.

Asya 12.01.2022, 14:59
Omicron varyantı o ülkeye de sıçradı

Tüm dünyada endişeye neden olan koronavirüsün Omicron varyantı Kırgızistan'a da sıçradı

Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, Bişkek ve Çuy bölgesinde yapılan testler sonucu iki kişide Kovid-19'un Omicron varyantına rastlandığı belirtildi.

Son 24 saatte 465 yeni Kovid-19 vakasının tespit edildiği ülkede, virüse bağlı olarak toplam 2 bin 823 kişi yaşamını yitirdi.

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#omicron #varyant #kırgızistan
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