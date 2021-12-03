Omicron yayılmaya devam ediyor

Malezya Sağlık Bakanı Khairy Jamaluddin, ülkedeki ilk Omicron varyantına, Güney Afrika'daki ailesini ziyaret sonrası ülkeye gelen 19 yaşındaki yabancı uyruklu bir kadın öğrencide rastlandığını belirtti.

Enfekte olan öğrencinin, temaslı olduğu 4 kişi ile Perak eyaletinde karantina altına alındığını aktaran Bakan Jamaluddin, söz konusu öğrencinin, Güney Afrika'nın Dünya Sağlık Örgütüne (DSÖ) ilk Omicron vakasını bildirdiği tarihten önce ülkeye giriş yaptığını ifade etti.

Öte yandan Sri Lanka Sağlık Bakanlığı da ülkede, yakın zamanda Güney Afrika'ya seyahat etmiş bir kişide Omicron varyantı görüldüğünü açıkladı.

Malezya ve Sri Lanka, diğer birçok ülke gibi Güney Afrika'da Kovid-19'un Omicron varyantının ortaya çıkışı ile bu ülke ve beraberindeki 7 Afrika ülkesine seyahat kısıtlamaları uygulamaya başlamıştı.

Güney Afrika 25 Kasım'da Kovid-19'un yeni bir varyantının tespit edildiğini bildirmişti.

Malezya'da bugüne kadar 2 milyon 644 bin 27 kişide virüse rastlanırken 30 bin 521 kişi Kovid-19 nedeniyle öldü.

Sri Lanka'da ise Kovid-19 vaka sayısı 565 bin 471'e çıkarken virüse yakalanan 14 bin 399 kişi hayatını kaybetti.

Güney Kore'de hükümet Kovid-19 salgınında vaka sayılarının artması ile yakın zamanda gevşetilen tedbirleri yeniden yürürlüğe koyma kararı aldı.

Pazartesi gününden itibaren uygulanacak tedbirler kapsamında delta varyantının etkisi altındaki başkent Seul ve çevresinde toplanmalar 8 kişi ile sınırlı tutulacak.

Bunun yanı sıra aşılama sürecini tamamlamamış kişiler kafe ve restoranlara alınmayacak.

Güney Kore Sağlık Bakanlığına göre, salgının dördüncü dalgasıyla mücadele eden ülkede 1 Aralık’ta vaka sayısı 5 bini, kritik hasta sayısı da 700'ü aşarak salgındaki en yüksek seviyeye çıkmıştı.

Ülkede Omicron varyantının da görülmesi üzerine endişeler artmıştı.

Güney Kore'de bugüne kadar 462 bin 555 Kovid-19 vakası tespit edildi, virüse yakalanan 3 bin 738 kişi hayatını kaybetti.

Omicron varyantı nedeniyle yeni dalga endişesinin yaşandığı bir diğer ülke olan Hindistan'da ise stajyer doktorlar greve gitti.

Hasta başına düşen doktor sayısının oldukça düşük olduğu ülkede stajyer doktorlar iş yükünün fazla olmasını ve hükümetin yeni stajyerlerin işe alımlarını ertelemesini protesto etti.

Başkent Yeni Delhi'deki bir hastanenin önünde toplanan stajyerler "Biz insanız, robot değil" yazılı pankartlar açtı.

Hindistan'da bugüne kadar 34 milyon 615 bin 757 kişide virüs tespit edildi. Kovid-19’a yakalanan 470 bin 115 kişi hayatını kaybetti.