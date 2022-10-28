Ordudan İmran Han'a "komplo ve ihanet" tepkisi

Ulusal basındaki haberlere göre, Pakistan Ordusu Sözcüsü Tümgeneral İftikhar ve Servisler Arası İstihbarat (ISI) Başkanı Korgeneral Nadim Ahmed Anjum, Ravalpindi'de basın toplantısı düzenledi.

İftikhar, eski Başbakan Han'a atıfla, Pakistan'ın kurumlarının ve özellikle ordu liderliğinin ihanet ve hükümet değişikliği operasyonuyla bağdaştırıldığını, bunun doğru olmadığını ifade etti.

Tümgeneral İftikhar, İmran Han'a yönelik, "Eğer Kara Kuvvetleri Komutanı Kamar Cavid Bacva hainse neden onunla gizlice buluştunuz? Onunla toplantı yapmak sizin hakkınız fakat akşam onunla görüşüp sabah onu hain olarak belirtmeniz mümkün değil. Madem Bacva hain, neden onunla hala gizlice görüşüyorsunuz?" dedi.

İftikhar, Han yönetiminin güven oylamasını etkisiz kılmak için Kara Kuvvetleri Komutanı Bacva'ya martta görev süresini belirsiz bir süre boyunca uzatmayı teklif ettiğini belirterek, Bacva'nın bu teklifi geri çevirdiğini söyledi.

"Komploya dair kanıt yok" vurgusu

Han'ın 27 Mart'ta bir mitingde gerçeklerle bağlantısı olmayan bir kağıdı kendi anlatısı için kullanmasının ordu için şaşırtıcı olduğunu dile getiren İftikhar, komployla ilgili bahsi geçen diplomatik yazışmanın "içi boş ve uydurma" olduğunu dile getirdi.

İftikhar, Han'ın Pakistanlı Büyükelçinin görüşünü siyasi çıkarları için kullandığını ifade ederek, ISI'nın, Ulusal Güvenlik Komitesi'ni açık ve profesyonel olarak bilgilendirdiğini ve hükümete karşı bir komplo kanıtı bulunmadığını belirtti.

Ordunun bu bulguları ulusla paylaşmak istediğini ancak kararı Pakistan Adalet Hareketi (PTI) hükümetine bıraktığına işaret eden İftikhar, "Fakat bunlar milletin önüne konulmadı. Bunun yerine politik çıkar sağlamak ve güven oylamasının hükümet değişikliği operasyonunun bir parçası olduğuna dair özel bir anlatı oluşturmak için sahte haberler ve söylentiler yayıldı." ifadelerini kullandı.

Pakistan’da Genelkurmay Başkanı, prensipte silahlı kuvvetlerin en yüksek rütbeli subayı. Bununla birlikte Genelkurmay Başkanlığı başlıca askeri danışma organı görevi görüyor ve kuvvet komutanlıkları arasındaki iletişimi koordine ediyor. Muharip kuvvetler üzerinde operasyonel yetkisi bulunmuyor.

Pakistan Silahlı Kuvvetleri'nde ordunun kuvvet komutanlıklarına komuta eden, operasyonel yetkiye ve kontrole sahip olan kişi Kara Kuvvetleri Komutanı. Bu açıdan Kara Kuvvetleri Komutanı, Pakistan ordusunun başındaki isim olarak biliniyor.

Öldürülen gazeteci

İftikhar, Pakistanlı gazeteci Arşad Şerif'in, Kenya'da öldürülmesine de değinerek ağustosta Hayber Pahtunhva eyaletinin gazetecinin hayatına yönelik tehdit olduğuna dair bir uyarı yayımladığını aktardı.

Bu emrin Hayber Pahtunhva Başbakanı Mahmud Han'ın özel direktifiyle çıkarıldığını belirten İftikhar, "Tehdit uyarısı Şerif'i ülkeyi terk etmeye zorlamak için gerçekleştirilmiş bir eylem gibi görünüyor." dedi.

İftikhar, Şerif'in öldürülmesiyle ilgili geniş çaplı soruşturma komisyonunun kurulması gerektiğini dile getirerek, gazetecinin yurt dışına çıkmasında PTI'nın dahli olabileceğine dikkati çekti.

Hayber Pahtunhva eyaletinde İmran Han'ın liderliğini yaptığı PTI hükümette bulunuyor.

Pakistanlı gazeteci ve televizyon programı sunucusu Şerif, 24 Ekim'de Nairobi'de uğradığı silahlı saldırı sonucu hayatını kaybetmişti.

Han'dan basın toplantısına tepki

Eski Başbakan Han ise özel bir televizyon kanalına yaptığı açıklamada, ordunun düzenlediği basın toplantısına tepki göstererek, "Basın toplantısı güvenlik meseleleriyle ilgili değildi, siyasi bir toplantıydı. Siyasetle aralarına mesafe koyduklarını söylüyorlar ancak toplantı düzenliyorlar." dedi.

Düşman güçlerin orduyu zayıflatmak istediğini belirten Han, orduya zarar verecek bir söylemde bulunmadığını savundu.

Han, yarın Lahor'dan, yerel saatle 11.00'de İslamabad'a yürüyüş başlatacak. Han ve beraberindekilerin 4 Kasım'da başkente ulaşması bekleniyor.

İmran Han hükümeti nisanda düşmüştü

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi ŞahbazŞerif, 11 Nisan'da Meclis'te düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, yaptığı açıklamalarda görevden düşürülmesini ABD komplosu olarak nitelendirmişti.