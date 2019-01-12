Orta Asya'da birlik için Semerkant'ta bir araya gelecekler

Afganistan ve Hindistan'ın katılımı ile birlikte Orta Asya dışişleri bakanlarının diyaloğunun ilk toplantısı 12-13 Ocak tarihlerinde Özbekistan’ın Semerkant şehrinde yapılacak.
Toplantıya Özbekistan dışişleri bakanları Abdulaziz Kamilov, Hindistan Dışişleri Bakanı Sushma Swaraj, Kırgızistan Dışişleri Bakanı Chingiz Aidarbekov, Tacikistan Dışişleri Bakanı Sirodjidin Mukhriddin, Türkmenistan Dışişleri Bakanı Rashid Meredov ve Kazakistan Birinci Bakan Yardımcısı Muhtar Tleuberdi katılacak.
Afganistan Dışişleri Bakanı Salahuddin Rabbani de onlara katılacak.
Toplantı katılımcıları, karşılıklı ticaretin büyümesini, taşımacılığın ve lojistiğin gelişimini teşvik etmek, endüstrinin kilit sektörlerinde yatırım ve teknolojiyi çekmek, enerji, bilgi teknolojisi, bilim veeğitim, ilaç, ilaç, tarım ve kültür, turizm alanlarında işbirliğini tartışmak üzere işbirliğini tartışacaklar.
Kaynak: www.dunyabulteni.netGüncelleme Tarihi: 12 Ocak 2019, 12:05