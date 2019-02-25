Oyuncak silahla uçak kaçırma girişimi kötü son buldu

Uçağı kaçırmaya çalıştıktan sonra vurularak öldürülen Bangladeşli şahsın, oyuncak tabanca taşıdığı ve üzerinde herhangi bir patlayıcı bulunmadığı belirtildi.

Chittagong şehri polis komiseri olan Kusum Dewan Reuters'e verdiği demeçte, "Şüphelinin elindeki silah, oyuncak tabancaydı ve vücuduna bomba da takılmamıştı." dedi.

Komiser Dewan, “Zihinsel açıdan dengesiz görünüyordu. Karısıyla kişisel bir sorunu olduğunu duyduk ve başbakanla görüşmek istediği bilgileri geldi. Ama hala araştırıyoruz. Şu anda herhangi bir sonuca varmak için yeterli bilgimiz yok. ” ifadelerini kullandı.

Bangladeş emniyet birimlerine bağlı özel kuvvetler, dün Biman Bangladesh Airlines uçuşunun kokpitine silahla giren ve uçağı patlatmakla tehdit ettikten sonra eylem başlatan kişiyi etkisiz hale getirmişlerdi.

Kaynak: www.dunyabulteni.net