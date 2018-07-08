Özbekistan 101 ülkeye vizeyi kaldırıyor

Özbekistan 15 Temmuzdan başlayarak kendi toprakları üzerinden transit geçecek 101 ülke vatandaşlarına 5 günlük vizesiz giriş ve çıkış rejimi uygulayacak.

Uygulama kapsamına girecek yolcuların üçüncü bir ülkeye biletleri olması şart. 16 yaşın altındaki yabancı şahıslar için eşlik edecek kişilerin Özbekistan’a giriş vizesi olması gerekiyor. 5 günlük vize muafiyeti olan ülkeler arasında Avrupa ve Asya devletleri ön sırada bulunuyor.

E-vize için ödeme, uluslararası ödeme sistemleri aracılığıyla elektronik olarak gerçekleştiriliyor. Bu durumda, başvuru sahibinin banka kartının sahibi olması gerekmiyor. Verilen elektronik vize e-posta ile gönderiliyor.

Özbekistan daha önce Türkiye vatandaşları için de vizeleri kaldırmıştı.