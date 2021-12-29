Özbekistan'da başörtüsü yasağı yeniden yürürlüğe girdi

Yerel insan hakları kuruluşlarının aktardığı bilgilere göre Özbekistan'da Şevket Mirziyoyev yönetimi yeni bir kanunla beraber kamu çalışanlarının İslami kurallara uygun giyinmesini yasakladı.

Bu kapsamda, Özbek yönetimince yayınlanan "Yolsuzlukla Mücadele Devlet Programı" ve "Devlet Memurları Davranış İlkeleri" başlıklı belgelerde, İslami kurallara göre giyinilmesini yasaklayan maddeler yer aldı.

Söz konusu metnin maddelerden biri şu şekilde:

"Bütün kamu kuruluşlarının çalışanlarının; siyasi veya ideolojik bakış açılarını veya dini eğilimlerini yansıtan kıyafetler giymeleri yasaktır."

Özbekistan'da bu yılın Temmuz ayında çıkarılan "Vicdan Hürriyeti ve Dini Kurumlar"a ilişkin kanunla beraber, İslami uygulamalara yönelik kısıtlamalarda gevşemeye gidilmişti. Bu paralelde bazı okullarda öğrencilerin başörtüsü takmasına izin verilmişti.

Çıkarılan yeni kanunlarla beraber Özbekistan yönetiminin ülkedeki baskıları tekrar artırma eğiliminde olduğu ifade ediliyor. Kanunlar bölgedeki Müslüman halkın yanı sıra insan hakları kuruluşlarının da tepkisini topluyor.

Son dönemde halka yönelik baskıların Taliban bahanesi kullanılarak artırıldığına dair raporlar basına yansıyordu.

Öte yandan, üniversitelerde eğitim gören bazı öğrencilerin de başörtüleri sebebiyle derslerden çıkarıldığına dair raporlar sosyal medyaya yansıyor.

Söz konusu uygulamaların yeniden bir devlet politikası haline getirilmesinden ve ülkedeki Müslüman halka yönelik baskıların artırılmasından endişe duyuluyor.

1990 yılından 2016 yılında ölene kadar Özbekistan'ı yöneten İslam Kerimov döneminde Müslüman halk yoğun bir baskı altına alınmış, İslami uygulamalara yasak getirilmişti.

Kerimov'un ölümü sonrasında Mirziyoyev ülkenin başına gelmiş, yönetim değişikliğiyle beraber bazı İslami uygulamalara özgürlükler verilmeye başlanmıştı.

(MepaNews)