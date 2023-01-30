Özbekistan'da doğal gaz patlaması: 5 ölü

Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, doğal gaz patlaması Nukus şehrindeki 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi.

Patlamada binada bulunan tüm daireler büyük hasar gördü.

Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, doğal gaz patlamasının yaşandığı apartmanda 5 kişinin cansız bedenine ulaşırken, patlamada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Ekipler 5 yaşındaki bir çocuğu da enkaz altından kurtardı.