Özbekistan'da doğal gaz patlaması: 5 ölü
Özbekistan’ın Karakalpakistan Özerk Cumhuriyeti’nin merkezi Nukus şehrinde, apartman dairesinde yaşanan doğal gaz patlamasında 5 kişi hayatını kaybetti.
Asya 30.01.2023, 14:59
Özbekistan Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, doğal gaz patlaması Nukus şehrindeki 4 katlı apartmanın en üst katındaki dairede meydana geldi.
Patlamada binada bulunan tüm daireler büyük hasar gördü.
Olay yerine gelen kurtarma ekipleri, doğal gaz patlamasının yaşandığı apartmanda 5 kişinin cansız bedenine ulaşırken, patlamada yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.
Ekipler 5 yaşındaki bir çocuğu da enkaz altından kurtardı.
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