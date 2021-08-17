Özbekistan'dan Eşref Gani ve Raşid Dostum iddialarına cevap

Özbekistan Dışişleri Bakanlığının resmi yayın organı "DUNYO Haber Ajansı", Afganistan Cumhurbaşkanı Eşref Gani, eski Afganistan Cumhurbaşkanı Yardımcısı Mareşal Raşid Dostum ve eski Belh Valisi Nur Muhammed Atta'nın aralarında bulunduğu üst düzey Afgan yöneticilerin ülkede bulunmadığını yazdı.

DUNYO Haber Ajansında yayımlanan haberde, Gani, Dostum ve Atta’nın da aralarında bulunduğu Afgan üst düzey yöneticilerin Özbekistan’da bulunduğuna dair bazı basın yayın organlarında çeşitli haberlerin yayımlandığı belirtildi. Resmi bilgilere göre, bu tür haberlerin gerçeği yansıtmadığı ifade edildi.

Taliban’ın Afganistan’ın kuzey vilayetleri ile başkent Kabil’i ele geçirmesinin ardından bazı basın yayın organlarında Gani, Dostum ve Atta’nın Özbekistan’da bulunduğuna dair çeşitli haberler yayımlanmış, Özbek makamları da bununla ilgili şimdiye kadar herhangi bir açıklama yapmamıştı.

AA