Pakistan, 3 havalimanının yönetiminde yabancı operatörlerden destek alacak
Pakistan, İslamabad, Lahor ve Karaçi'deki havalimanlarının yönetiminde uluslararası operatörlerden destek alacak.
Asya 31.12.2022, 01:52
Ulusal basındaki haberlere göre, hükümet, yabancı yatırımın çekilmesi ve yolculara birinci sınıf hizmet verilmesi için 3 büyük havalimanının yönetiminde uluslararası operatörlerden destek alacak.
Bu kapsamda uluslararası operatörlerden İslamabad, Lahor ve Karaçi havalimanlarının yönetiminde 20-25 yıl yardım alınacak ve önemli ölçüde kar elde edilecek.
Kaynak: AA
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