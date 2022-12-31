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Pakistan, 3 havalimanının yönetiminde yabancı operatörlerden destek alacak

Pakistan, İslamabad, Lahor ve Karaçi'deki havalimanlarının yönetiminde uluslararası operatörlerden destek alacak.

Asya 31.12.2022, 01:52
Pakistan, 3 havalimanının yönetiminde yabancı operatörlerden destek alacak

Ulusal basındaki haberlere göre, hükümet, yabancı yatırımın çekilmesi ve yolculara birinci sınıf hizmet verilmesi için 3 büyük havalimanının yönetiminde uluslararası operatörlerden destek alacak.

Bu kapsamda uluslararası operatörlerden İslamabad, Lahor ve Karaçi havalimanlarının yönetiminde 20-25 yıl yardım alınacak ve önemli ölçüde kar elde edilecek.

Kaynak: AA
#pakistan #havalimanı
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