Pakistan ABD’nin listesine girdi, kınama geldi

İslamabad yönetimi ABD’nin Pakistan’ın “dini özgürlükleri kısıtlayan ülkeler” listesine almasına tepki gösterdi. Her inançtan insanın özgürce yaşadığı çoğulcu bir toplum olduklarını belirten Pakistan, ABD’nin kararını kınadığını duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Pakistan, ABD Dışişleri Bakanlığının yayımladığı tek taraflı ve siyasi motivasyonlu yıllık dini özgürlük raporunu kabul etmiyor" ifadeleri kullanılırken "Pakistan, vatandaşlarının haklarını korumak için iyi bir yasal ve idari mekanizma kurmuştur. Azınlıkların haklarını korumak için başka ülkelerin tavsiyelerine ihtiyacı yoktur" denildi.

ABD, ülkede yaşayan azınlık grupların sorun yaşadıkları iddiasıyla Pakistan’ı özel izleme grubuna almış, yaptırım listesine dahil etmişti. Ancak ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, ülkesinin çıkarlarını gerekçe göstererek Pakistan’ı yaptırım listesinden çıkarmıştı.

Pakistan’da yaklaşık yüzde 95 oranında Sünni Müslümanlar yaşıyor. Şiiler ve Kadıyanilerin yanı sıra az sayıda da farklı din mensupları da ülkede bulunuyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 12 Aralık 2018, 11:10