Pakistan, Afgan Taliban'ın kıdemli üyesi Mohibullah'ı tutukladı

Pakistan, Afgan Taliban'ın kıdemli bir üyesini tutukladı.

İsminin gizli kalmasını isteyen kaynaklar, RFE / RL'ye yaptığı açıklamada, Taliban'ın dini işlerden sorumlu Hafız Mohibullah’ın tutuklandığını söyledi.

Pakistan makamlarından konu ile ilgili herhangi bir açıklama yapılmadı.

Bildirilen tutuklama, Afganistan'daki 17 yıllık savaşı sona erdirmeyi amaçlayan toplantılar için bölgeyi gezen ABD barış elçisi Zalmay Khalilzad'ın Pakistan ziyareti öncesinde gerçekleşti.

Khalilzad geçen haftalarda Taliban'ın Katar ve Birleşik Arap Emirlikleri'ndeki siyasi ofisi ile bir dizi toplantı yaptı.

ABD ve Afganistan, Pakistan’ı topraklarında Taliban’a “güvenli şehirler” sağlamakla defalarca suçladı. İslamabad bu iddiayı reddetti.

Afgan İslam Basını (AIP) Mohibullah'ın gözaltına alındığını da bildirdi.

Haber ajansı, tutuklanan Mohibullah'ın “şu anda Taliban hareketinde hiçbir kilit pozisyon işgal etmemiş olmasına rağmen, barış çabalarında oldukça aktif olduğunu” söyledi.

Taliban kaynakları BBC'ye Mohibullah’ın Peşaver’de birkaç yıldır yaşadığını söyledi.

Yayıncı, Taliban grubuna baskı yapmak ve Afgan Devlet Başkanı Muhammed Ghani’nin temsilcileriyle görüşmeyi kabul etmek için gözaltına alındığını öne sürdü.

Taliban grubu uzun süredir "kukla" olarak nitelendirdikleri Afgan yetkililerle doğrudan görüşmeyi reddetti.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 15 Ocak 2019, 18:23