Pakistan Başbakanı Han: Çin'in Uygurlara yönelik tutumundan haberim yok, duymadım

Financial Times'tan gazeteci Stephanie Findlay ile Hindistan ve Pakistan arasındaki gerilim hakkında konuşan İmran Han kendisine yöneltilen Çin yönetimi tarafından toplama kamplarında tutulan Müslüman Uygurlarla ilgili soruya 'bilgisi olmadığı' ve 'o konu hakkında bir şey duymadığı' yanıtını verdi.

Gazetecinin "Türkiye Uygurlara yapılanları insanlık adına bir utanç olarak değerlendirdi. Siz de dünyadaki Müslümanları savunmak adına konuşmalar yapıyorsunuz" diyerek Müslüman Uygurlarla ilgili tutumunu sordu. Pakistan Başbakanı Han'ın bu soruya, "duymadım, bilgim yok" cevabını vermesi sosyal medyada eleştirilere neden oldu.

Gazeteci Findlay'ın Pakistan'da Uygurlara yönelik ihlaller nedeniyle yapılan protestoları hatırlatması da İmran Han'a çağrışım yapmadı.

Çin'in modern İpek Yolu projelerinde 'borç tuzağına sürüklediği' ülkelerden biri de Pakistan

Çin girişimiyle başlayan 'Kuşak ve Yol' projesi, Pakistan da dahil olmak üzere Asya ülkelerinin ödemekte zorlandığı borçlar almasına neden oldu. Çin'den alınan krediler ve borçlar projenin başarısını sorgulatırken bazı ülkeler Çin'in kendilerini borç batağına sürüklediğini iddia etti. Ülkeler projelerde Çin'in desteğiyle varlık göstermeye çalışıyor.

Pakistan da 'Modern İpek Yolu' olarak bilinen 'Kuşak ve Yol' projesi nedeniyle Çin'den yüklü miktarda kredi aldı. Pakistan'da Çin destekli 200'den fazla projenin devam ettiği biliniyor.

Projelerden çoğu Çin tarafından finanse ediliyor.

Kaynak: Euronews



Güncelleme Tarihi: 29 Mart 2019, 18:28