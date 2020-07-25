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Pakistan Başbakanı Han'dan Türkiye'ye Ayasofya Camii kararı tebriği

Pakistan Başbakanı Han, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin 86 yıl aradan sonra yeniden ibadete açılması dolayısıyla Türkiye'yi kutladı.

Pakistan Başbakanı Han'dan Türkiye'ye Ayasofya Camii kararı tebriği

Pakistan Başbakanı İmran Han, dün akşam geç saatlerde Twitter’dan yaptığı açıklamada, Ayasofya-i Kebir Camii'nde 86 yıl aranın ardından ilk ibadetin yapıldığı bu tarihi günde Türkiye Cumhuriyeti’ni ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı kutladığını bildirdi. 

Aralarında Pakistan Cemaat-i İslami Partisi (JI) lideri Siracül Hak, Pencap Başbakanı Osman Buzdar ve çok sayıda Pakistanlı milletvekilinin de bulunduğu siyasetçiler de Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılmasından dolayı sosyal medyada memnuniyetlerini ifade eden mesajlar paylaştı.

Kaynak:AA

Güncelleme Tarihi: 25 Temmuz 2020, 16:36
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