Pakistan Başbakanı Han, Ruhani ile Tahran'da buluştu

Pakistan Başbakanı İmran Han, iki günlük resmi İran ziyareti için gittiği İran'da Devlet Başkanı Hasan Ruhani ile Tahran'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda bir araya geldi.

Başbakan İmran Han, Cumhurbaşkanı Ruhani'nin daveti üzerine iki komşu ülke arasındaki 'güven'i güçlendirmek amacıyla İran'ı ziyaret ediyor. Kendisinin Dini lider Seyyid Ali Hamaney ve diğer üst düzey hükümet görevlileri ile görüşmesi bekleniyor.

Başbakan Pazar günü İran'a ulaştı ve Meşhed'deki kısa bir mola sırasında İmam Rıza'nın türbesine ziyaret gerçekleştirdi. Ayrıca, Horasan-ı-Razavi eyaletinin liderliği ile tanıştı ve komşularla iyi ilişkiler sürdürmenin hükümet politikasının temel taşı olduğunu söyledi.

Ormara saldırısı ve sınır güvenliği öncelikli konu

Diplomatik kaynaklara göre, sınır güvenliği sorunları Başbakan Han'ın Tahran'daki gündeminin başında olacak. 18 Nisan tarihindeki Ormara'da yaşanan terör saldırısının ardından, Dışişleri Bakanlığı (MoFA) Ormara cinayetleri ile ilgili olduğuna inanılan terör gruplarına yönelik eylemsizliği konusunda İran ile güçlü bir protesto gösterisi düzenledi.

Bakanlığın mektubuna göre, üç terör örgütünün ittifakı olan “BRAS” terör eylemi için sorumluluk üstlendi. Hükümet, teröristlerin sınır bölgesinden geldiklerini ve olayı takiben bölgeye döndüklerini söyledi.

Sınır güvenliği de dahil olmak üzere diğer önemli konular arasında, Pak-Iran Doğal Gaz Boru Hattı projesinin de iki taraf arasında tartışılması bekleniyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net