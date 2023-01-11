Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye'ye teşekkür
Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, selle mücadelede destekleri dolayısıyla Türkiye’ye teşekkür etti.
Asya 11.01.2023, 22:32
Başbakan Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cenevre'de düzenlenen Uluslararası İklime Dirençli Pakistan Konferansı'na gönderdiği mesaj dolayısıyla son derece memnun olduğunu vurguladı.
Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pakistan’da selden etkilenen halk için yardım çalışmalarına öncülük ettiğini belirterek, Türkiye’nin katkıları için teşekkür etti.
Kaynak: AA
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