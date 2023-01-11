banner39

Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye'ye teşekkür

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, selle mücadelede destekleri dolayısıyla Türkiye’ye teşekkür etti.

Asya 11.01.2023, 22:32
Pakistan Başbakanı Şerif'ten Türkiye'ye teşekkür

Başbakan Şerif, Twitter’dan yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Cenevre'de düzenlenen Uluslararası İklime Dirençli Pakistan Konferansı'na gönderdiği mesaj dolayısıyla son derece memnun olduğunu vurguladı.

Şerif, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın Pakistan’da selden etkilenen halk için yardım çalışmalarına öncülük ettiğini belirterek, Türkiye’nin katkıları için teşekkür etti.

Kaynak: AA
#Şahbaz Şerif #teşekkür #pakistan
Yorumlar (0)
Günün Anketi Tümü
Türkiye Esed rejimiyle diyalog kurmalı mı?