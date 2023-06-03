Pakistan Başbakanı Şerif tören için Ankara'da

Pakistan Başbakanı Şahbaz Şerif, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne katılmak için Ankara'ya geldi.

Pakistan'ın Ankara Büyükelçiliğinden yapılan bilgilendirmeye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın davetlisi olarak Ankara'ya gelen Şerif, Esenboğa Havalimanı'nda üst düzey Türk yetkililer tarafından karşılandı.

Şerif'in heyetinde, Pencap Eyalet Başbakanı Seyid Muhsin Raza Nakvi, Pakistan Enformasyon ve Yayın Bakanı Marriyum Aurangzeb, Başbakan Özel Yardımcısı Tarık Fatemi yer alıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın "Göreve Başlama Töreni"ne katılacak olan Şerif, ayrıca enerji, altyapı, gıda işleme ve tüketim malları gibi alanlarda faaliyet yürüten Türk iş insanlarıyla da bir araya gelecek.