Pakistan Başbakanı’ndan “kiralık silah” benzetmesi

Washington Post’a konuşan Pakistan Başbakanı İmran Han, ülkesi Pakistan’ın ABD ile Çin arasında yaşanan gerilimde kullanılmaya çalışıldığını belirterek, bu durumu doğru bulmadığını ifade etti.

ABD ile daha düzeyli bir ilişki kurmak isteyen İmran Han, ABD’nin bölgedeki bazı politikalarını kabul etmediğini ancak ABD karşıtı olmadığını da sözlerine ekledi.

Pakistan Başbakanı, "Örneğin, iki ülke arasındaki bir ticari ilişki, Çin'le ilişkimiz tek boyutlu değil, Biz ABD ile de benzer bir diyalog istiyoruz. " dedi.

Pakistan ile ABD arasındaki yaşanılan soğukluğun geride kalmasını istediğini söyleyerek, “Kim süper güçle arkadaş olmak istemez ki?” ifadelerini kullandı.

Kaynak: www.dunyabulteni.net



Güncelleme Tarihi: 07 Aralık 2018, 12:46