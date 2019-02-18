Pakistan, Hindistan büyükelçisini ger çağırdı

Pakistan, Hindistan'da yaşanan çatışmalar ve iki ülke arasında siyasi ve askeri tansiyonun yükselmesi nedeniyle büyükelçisini ülkeye geri çağırdı.

Pakistan, Yeni Delhi Büyükelçisi Sohail Mahmud'u istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdığını bildirdi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Muhammed Faysal, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, büyükelçinin bu sabah Hindistan'dan ayrıldığını kaydetti.

Faysal, "Hindistan'daki büyükelçimizi istişarelerde bulunmak üzere geri çağırdık. Kendisi bu sabah Yeni Delhi'den ayrıldı." ifadesini kullandı.

Pakistan ve Hindistan arasında gerilim 14 Şubat'ta Keşmir'de yaşanan saldırıyla yeniden tırmanmıştı.

Hindistan kontrolündeki Keşmir'de düzenlenen saldırıda 44 Hint askeri ölmüş, Hindistan saldırganların Pakistan tarafından desteklendiğini iddia etmişti.

Pakistan ise bu iddiaları reddetmiş ve saldırıyı kınayan bir açıklama yapmıştı.

HİNDİSTAN’IN ASKERİ OPERASYONLARI

Hindistan kontrolündeki Cammu Keşmir'de Hint güvenlik güçleri ile bağımsızlık yanlısı direnişçiler arasındaki çatışmada 4 asker öldü, 1 asker ile 1 sivil yaralandı.

Hint polisi tarafından yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin bugün sabah saatlerinde başkent Srinagar'ın güneyindeki Pulwama bölgesinde militanların saklandığı ihbarı alınan bir köyü kuşattıkları belirtildi.

Açıklamada, köyde yapılan arama sırasında güvenlik güçlerine ateş açılması sonucu çıkan çatışmada, aralarında bir binbaşının da bulunduğu 4 askerin öldüğü, 1 asker ve 1 sivil yaralandığı bildirildi.

Kaynak: AA, Ajanslar



Güncelleme Tarihi: 18 Şubat 2019, 11:01