Pakistan Cemaat-i İslami Partisi'nin lideri Siracül Hak'tan Ayasofya paylaşımı

Pakistan Cemaat-i İslami Partisi'nin (JI) lideri Siracül Hak, sosyal medya platformu Twitter'da yaptığı paylaşımda Ayasofya'nın açılışı ile ilgili duygularını paylaştı.

Siracül Hak payalşımında şunları söyledi:

86 yıl sonra Ayasofya’nın tekrar camiye çevrilip cuma namazı kılınmasından dolayı cemaat-i İslami Pakistan olarak Allah’a şükrediyoruz.

Alem-i İslama bu sevinci yaşatan başta Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Türk milletine, Danıştay üyelerine ve diğer emeği geçen tüm Ümmet-i Muhammed’e Teşekkürlerimizi sunarak kendilerini tebrik ediyoruz Bu tarihi günde keşke bizde orada bulunarak şahadet edebilseydik Yaşasın Pakistan Türkiye Dostluğu