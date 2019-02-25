Pakistan Cemaat'ud Dava ve Felah-ı İnsaniyet Vakfı'na faaliyeti yasakladı

Pakistan hükümeti Cemaat'ud Dava (JuD) ve Felah-ı İnsaniyet Vakfı (FIF) insani yardım kuruluşu hakkında harekete geçti. Pakistan Hafız Saeed önderliğindeki Cemaat'ud Dava ve Felah-ı İnsaniyet Vakfı'na faaliyeti yasakladı

Perşembe günü, Milli Güvenlik Komites, Başbakanlık Ofisi ile 21 Şubat Perşmebe günü aldıkları karar ile Keşmir'deki son gelişmeler sonrası durumun “aşırılığa izin verilemeyeceği"ni belirterek bazı örgüt ve kuruluşlara ve onları temsil eden kıyafetlere yasak getireceklerini açıkladılar.

JuD Pakistan'ın genel manzarasını belirleyen birçok islami gruptan biri olan Lashkar-i-Taiba (Leşker-i Tayyibe)'nin bir kolu. Militan kıyafeti tanımlaması içine alınmasının yasal bir dayanağı olmadığını iddia eden Cemaat'ud Dava yetkililerinin adaletle yüzleşmesi ve kendine temize çıkarması istendi.

Daily Times, Hafız Saeed’in önderliğindeki Cemaat'ud Dava’nın ve yardım kolu Falah-e-İnsaniat Vakfı’nın (FIF) şu anda 'Al Madina' ve 'Aisar Vakfı' gibi yeni isimlerle çalıştığını bildirdi.

Pakistan devleti Cemaat'ud Dava üyelerinin giydiği kıyafetleri yasaklamak için harekete geçiyor. 2002'de Müşerref rejimi bir dizi cihad ve mezhep grubunu yasakladı, ancak bu çabanın pratik bir etkisi olmadı, çünkü yalnızca bir isimlendirme değişikliği ile birlikte gruplar faaliyetlerine devam etti.

Cemaat'üd- Dava grubu ne yapar?

Cemaat'üd- Dava, özellikle Keşmir`de hastaneler, okullar ve yardım merkezleri bulunan bir organizasyon. ABD`nin, Leşker-i Tayyibe örgütünün politik kanadı olduğu iddiasıyla terörist organizasyon listesine aldığı Cemaat'üd Dava, Washington'un `un baskılarıyla Pakistan hükümeti tarafından yasaklanmıştı.

Pakistan bir İslam Cumhuriyeti ve anayasasında laiklik yerine İngiliz kanun ile İslam karışıtı kanunlar var. Ülkede, İslami töre ve gelenekleri hakimdir. Bu sebeple Pakistan islami hayata müsait ve rahat bir ülke. Sayısız dini cemaatler ve islami partiler mevcut. Cemaat'ud Dava da, ülkedeki büyük cemaatlar arasında yer alıyor.

Mezhep olarak ehl-i hadis görüşüne sahip olan Cemaat'ud Dava, son zamanlarda yardım faaliyetler ile Pakistan ve bütün dünyada şöhret kazanmıştır. En çok da Arap dünyasından destek alıyor. Çok uzun sakal bırakıp, uzun etekli gömlek ve şalvar türündeki milli kıyafetlerden başka giysi giymiyorlar.

Cemaat'ud Dava'nın, Keşmirli hürriyetçilerle birlikte savaşan Leşker-i Tayyibe örgütü ile bağlantı olduğu da iddia ediliyor, ancak bunun ispatı yok. Sadece bir iddiadan öteye gidememiştir. Fakat Keşmir dahil bütün Pakistan'da hayır yardım faaliyetlerinde bulunduğu herkes biliyor.

CEMAAT'UD DAVA'NIN FAALİYETLERİ

Ülke çapında Cemaat'ud Dava tarafından hizmet veren hastane ve 150'den fazla poliklinikte senede iki milyondan fazla hasta tedavi ediliyor.

Göz hastalıkları için yapılan bir kampanya sonrası, 1.5 milyondan fazla hasta, bu ücretsiz kampanyadan istifade etti, 7 bine yakın hastanın göz ameliyatı yapıldı.

60'dan fazla şehirde Ed'dava, ambulans servisi vermekte.

Keşmir, Hazara, Beloçistan ve İran'da depremden hasar görenler için 30 milyon dolara yakın para harcandı.

Doğal afetlerde mesela Keşmir ve Sonami depremleri, Sind ve Beloçistan selzedeleri ve diğer durumlarda, milyonlarca dolarlık gıda ve diğer malzeme dağıtıldı.

Her sene fakir ve ihtiyaç sahipleri için kurban kesilerek et dağıtıldı.

Keşmir muhacirlerden 800 aileye düzenli gıda dağıtımı yapılmakta.

Pakistan'ın Beloçistan ve Sind eyaletlerin deprem zede bölgelerle birlikte kıtlık bölge olarak biilinen Tharparker ve Sind eyaletin iç kısmın gibi yerlerde su imkanı sağlamak için 300'e yakın su kuyusu açıldı, diğer projeler gerçekleştirildi.

150 adet Ed'dava okulunda 20 binden fazla öğrenci eğitim alıyor.

52 medresesinde 5 bin öğrenci okuyor

Din eğitimi alan binlerce öğrencinin eğitim ve kalma masrafları karşılanmakta.

Ed'dava, ülke çapında camii ve medresenin inşaat ve bakımını da üstlenmiş durumda.

Binlerce şehidin aile ve çocuklarının her türlü ihtiyacının giderilmesi için aylık yüzbinlerce dolarlık masraf ediliyor.

Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 25 Şubat 2019, 11:22