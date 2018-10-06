Pakistan-Çin ortaklığına 'Hindistan ordusunu yok etme amacı' yüklendi

Hindistan'ın iki meclisli Parlamentosu'nun alt kanadından bir olan Lok Sabha üyesi, Hindistan Ulusal Kongre partisi üyesi politikacı Amaringer Singh 26.dönem başkanlığını yaptığı Pencap eyaletinde bugün (06.10.2018) yaptığı açıklamada, Pakistan ve Çin'in ülkede yoğun olan uyuşturucu kaçakçılığı aracılığıyla uzun vadede Hint ordusunu yok etmek gibi bir stratejisi olduğunu söyledi.

Pencap Kongre Başkanı Singh Liderlik Zirvesi 2018 isimli bir panlede yaptığı konuşmada, "Hint ordusundaki alayların üçte ikisi kuzey kuşaktan geliyor. Eğer orada sağlıklı gençler olmazsa Hint ordusu ülkesini koruyacak askeri nasıl bulacak? Pakistan ve Çin uzun vadede Hint ordusunu yoketmek için bir stateji izliyorlar " dedi.

Pakistan sınır boyunca Keşmir, Pencap, Rajasthan ve Gujarat gibi şehirlerden ülkeye uyuşturucu girişi olduğunu ve tehlikesine dikkat çeken Singh, son bir yılda Pencap'a 500 kilo eroin'in kaçak sokulduğunu söyledi.

Pakistan'da Çin kasabası

Çin - Pakistan Ekonomik Koridoru (CPEC) projesinin giriş kapısı niteliğindeki Gwadar'a küçük bir Çin kasabası kurulmaya başlanması bölgedeki Beluciler tarafından da tepki ile karşılanmıştı. Projede çalışan işçi ve aileleri için Çince eğitim verilen kurumlar açılması yerli halktan tepki almıştı. Çin'in yayılmacı politika ile Pakistan ve Hindistan üzerinde etkisini genişletmesi sadece ABD'yi değil Hindistan'ı da endişelendirmeye başladı.

Hükümet de işin içinde

Hükümetin eroin fiyatını dört katına çıkaran uyuşturucu ticaretine karıştığını iddia eden Singh, "Uyuşturucuyla başa çıkmak için özel bir görev gücü oluşturduk. Ve çalışıyor gibi görünüyor ama sadece görünüyor” dedi.

320 bin uyuşturucu bağımlısı bulunan 27 milyonluk eyalette adaylar seçim öncesi oy karşılığında başta eroin olmak üzere uyuşturucu ve alkol dağıtıyor.

Tarihteki Afyon savaşları yeniden mi yaşanacak?

19.yüzyılda İngiltere Hindistan'dan getirdiği afyonu Çin'de satmaya çalışmış, Çin bu duruma müdahale edince iki ülke arasında 'Afyon Savaşları' adıyla bilinen savaş çıkmıştı.

Pakistan'la Hindistan arasında paylaşılan Pencap

1947 yılında Hindistan'ın ikiye bölünmesi sırasında Müslümanlarla Sihler arasında çıkan çatışmalardan sonra Batı Pencab’taki (Pakistan Pencabı) Sihler Doğu Pencab’a (Hindistan Pencabı), Hindistan Pencabındaki Müslümanlar da Pakistan Pencabına kitlesel olarak göç etti. Dünyada bugün 25 milyonu aşkın Sih yaşıyor. Sihlerin yüzde 83’ü Hindistan’da ve bunun da yüzde 75’i Hindistan'ın Pencab eyaletinde yaşıyor. Pencab ise, Hindistanın en zengin eyaleti konumunda. Sihlerde de alkol, tütün mamülleri, uyuşturucu ve evli olmadığı biriyle cinsel ilişki haram kabul ediliyor.



Kaynak: www.dunyabulteni.net

Güncelleme Tarihi: 06 Ekim 2018, 21:44