Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi, İmran Han'ın "ABD komplosu" iddialarına destek verdi

ARY News televizyonuna açıklamalarda bulunan Alvi, İmran Han’ın bahsettiği ABD’nin diplomatik kriptosu ile ilgili soruşturma yapılması gerektiğini söyledi.

Alvi, Han’ın kripto ile ilgili ifadelerine destek vererek, "Eğer İmran Han ona bir komplo diyorsa bu bir komplodur. Bir komplo olduğunu düşünmeseydim bu kriptoyu neden Anayasa Mahkemesine göndereyim." dedi.

Han'ı dürüst ve güvenilir olduğu için desteklediğini dile getiren Alvi, "İmran Han benim arkadaşım ve ona liderim olarak hala inanıyorum." diye konuştu.

Han’a karşı yüzde 100 komplo gerçekleştirildiğinden emin olup olmadığı sorulan Alvi, "yüzde 100" ifadesini kullanmadığını kaydetti.

Pakistan'da parlamentoda 10 Nisan'da yapılan güven oylamasında 174 "hayır" oyuyla İmran Han hükümeti düşmüştü.

Ülkede 3 dönem başbakanlık yapan Navaz Şerif'in kardeşi Şahbaz Şerif, 11 Nisan'da mecliste düzenlenen seçimde 174 oyla salt çoğunluğun desteğini alarak başbakan seçilmişti.

Han, görevden düşürülmesinin ABD'nin komplosu olduğunu iddia etmişti.