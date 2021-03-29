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Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi koronavirüse yakalandı

İlk doz aşıyı yaptıran Cumhurbaşkanı Alvi, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Asya 29.03.2021, 17:59
Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi koronavirüse yakalandı

Başbakan İmran Han'dan sonra Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin testi de pozitif çıktı.

Cumhurbaşkanı Alvi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını belirterek, vatandaşlardan dikkatli olmayı sürdürmelerini istedi.

Alvi, daha önce Kovid-19 aşısının ilk dozunu vurulmuştu.

Pakistan Başbakanı İmran Han'ın da 20 Mart'ta, Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.

Kaynak: AA
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#pakistan #alvi #kovid19
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