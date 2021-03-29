Pakistan Cumhurbaşkanı Alvi koronavirüse yakalandı
İlk doz aşıyı yaptıran Cumhurbaşkanı Alvi, vatandaşları dikkatli olmaları konusunda uyardı.
Asya 29.03.2021, 17:59
Başbakan İmran Han'dan sonra Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin testi de pozitif çıktı.
Cumhurbaşkanı Alvi, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin pozitif çıktığını belirterek, vatandaşlardan dikkatli olmayı sürdürmelerini istedi.
Alvi, daha önce Kovid-19 aşısının ilk dozunu vurulmuştu.
Pakistan Başbakanı İmran Han'ın da 20 Mart'ta, Kovid-19 testi pozitif çıkmıştı.
Kaynak: AA
13
açık
Günün Anketi Tümü