Pakistan'da 17 insani yardım kuruluşu sınır dışı ediliyor

Pakistan hükümeti, ülkede faaliyet gösteren 17 insani yardım kuruluşunun çalışmalarını durdurmasını ve ülkeyi terk etmesini istedi.

Yoksullukla mücadele ve insan hakları alanında çalışmalar yürüten uluslararası ActionAid Derneği yetkilileri, Pakistan İçişleri Bakanlığı’ndan sınır dışı kararıyla ilgili tebligatın kendilerine ulaştığını doğruladı. 26 yıldır Pakistan’da çalışma yürüten dernek, kararın gerekçesi hakkında ise bilgilendirilmediklerini söyledi.

Söz konusu kararı “sivil toplum ve insan hakları örgütlerine saldırı” olarak nitelendiren dernek, 17 yabancı yardım derneğinin de benzer bildirimler aldığını belirtti. Bu karardan Pakistan halkının büyük zarar göreceğini kaydeden dernek, kararla birlikte başta sivil toplum kuruluşları olmak üzere akademisyen ve gazeteciler üzerindeki baskının daha da arttığını savundu. Pakistan İçişleri Bakanlığı ise konuyla ilgili herhangi bir açıklama yapmadı.

Pakistan Eski Başbakanı Navaz Şerif hükümeti d.e daha önce aralarında ActionAid’in de bulunduğu 27 uluslararası yardım kuruluşunun sınır dışı edilmesiyle ilgili bir bildiri yayınlamıştı.

Kaynak: euronews

Güncelleme Tarihi: 05 Ekim 2018, 08:25