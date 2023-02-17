Pakistan'da 4 kişiye zarar veren leopar etkisiz hale getirildi

Yaşı iki ila üç arasında olduğu tahmin edilen yavru leopar, 2020 yılında hayvanlara kötü muamele yapıldığı suçlamalarının ardından kapatılan başkentteki hayvanat bahçesine nakledildi.

Bu arada polisin, yavru leoparın sahibini arayışını sürdürdüğü bildirildi.

İslamabad Yaban Hayatı Kurumu Müdürü Tarık Bangash, AFP’ye yaptığı açıklamada, ilk saptamalara göre bir evden kaçtığınız tahmin ettikleri yavru leoparın yabani değil evcil olduğunu ancak korktuğu için insanlara saldırıp kükrediği görüşünü dile getirdi.

Bangash, “İslamabad'da ve Rawalpindi'nin lüks semtlerinde birçok kişinin leoparlar da dahil olmak üzere vahşi hayvanları evcil hayvan olarak beslediğine dair elimizde bilgi var.” dedi.

Yaşı iki ila üç arasında olduğu tahmin edilen yavru leopar, 2020 yılında hayvanlara kötü muamele yapıldığı suçlamalarının ardından kapatılan başkentteki hayvanat bahçesine nakledildi.

Bu arada polisin, yavru leoparın sahibini arayışını sürdürdüğü bildirildi.

İslamabad Yaban Hayatı Kurumu Müdürü Tarık Bangash, AFP’ye yaptığı açıklamada, ilk saptamalara göre bir evden kaçtığınız tahmin ettikleri yavru leoparın yabani değil evcil olduğunu ancak korktuğu için insanlara saldırıp kükrediği görüşünü dile getirdi.

Bangash, “İslamabad'da ve Rawalpindi'nin lüks semtlerinde birçok kişinin leoparlar da dahil olmak üzere vahşi hayvanları evcil hayvan olarak beslediğine dair elimizde bilgi var.” dedi.

Başkentin DHA-2 bölgesinde başı boş gezdiği görülen leopar, tehlikeli anların yaşanmasına yol açmıştı.

İslamabad Yaban Hayatı Kurumu personeli tarafından yakalanmak istenen leopar, bir evin bodrumunda sıkıştırılarak uzaktan atılan uyutucu okla etkisiz hale getirildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde, leoparın yerleşim bölgesinde başıboş gezdiği ve yoldan geçenlere saldırdığı görüldü.

İslamabad'ı çevreleyen ve Himalaya sıradağlarının eteklerinde yer alan 12 bin 600 hektarlık Margalla tepelerinde yaşayan vahşi hayvanlar, zaman zaman başkent sokaklarında görülebiliyor.

Kaynak: Euronews