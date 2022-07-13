Pakistan'da 4 saldırgan etkisiz hale getirildi
Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçlerinin 4 saldırganı etkisiz hale getirdiği aktarıldı.
Asya 13.07.2022, 12:29
Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Veziristan'ın Data Khel bölgesinde, güvenlik kuvvetlerinin saldırganlara operasyon düzenlediği belirtildi.
Açıklamada, çıkan çatışmada 4 saldırganın etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.
Kuzey Veziristan'da geçen hafta yaşanan çatışmalarda bir asker hayatını kaybetmişti.
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