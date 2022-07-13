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Pakistan'da 4 saldırgan etkisiz hale getirildi

Kuzey Veziristan bölgesinde güvenlik güçlerinin 4 saldırganı etkisiz hale getirdiği aktarıldı.

Asya 13.07.2022, 12:29
Pakistan'da 4 saldırgan etkisiz hale getirildi

Pakistan ordusundan yapılan açıklamada, Kuzey Veziristan'ın Data Khel bölgesinde, güvenlik kuvvetlerinin saldırganlara operasyon düzenlediği belirtildi.

Açıklamada, çıkan çatışmada 4 saldırganın etkisiz hale getirildiği, çok sayıda silah ve mühimmatın ele geçirildiği aktarıldı.

Kuzey Veziristan'da geçen hafta yaşanan çatışmalarda bir asker hayatını kaybetmişti.

#pakistan
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