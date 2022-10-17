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Pakistan'da 5 saldırganı etkisiz hale getirildi

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde 5 saldırgan güvenlik güçleri tarafından etkisiz hale getirildi.

Asya 17.10.2022, 01:53
Pakistan'da 5 saldırganı etkisiz hale getirildi

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Mastung bölgesinde güvenlik güçleriyle saldırganlar arasında çatışma çıktı.

Çatışmada 5 saldırgan etkisiz hale getirildi.

Güvenlik yetkilileri, bu kişilerin birkaç gün önce bölgede gerçekleştirilen bombalı saldırının failleri olduğunu belirtti.

Mastung'da 14 Ekim'de yola döşenen bombanın infilak etmesi sonucu 3 kişi hayatını kaybetmiş, 5 kişi yaralanmıştı.

Kaynak: AA
#oakistan #saldırgan #belucistan
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