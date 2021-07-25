Pakistan'da araç dereye düştü: 4 asker öldü
Azad Cammu Keşmir bölgesinde içinde Pakistan askerlerinin de bulunduğu bir araç dereye düştü. Kaza sonucu 4 asker hayatını kaybederken 3 sivil 4 kişi de yaralandı.
Asya 25.07.2021, 22:28
Pakistan'ın Azad Cammu Keşmir bölgesinde güvenlik güçlerine ait aracın dereye düşmesi sonucu 4 asker hayatını kaybetti, 3'ü asker 4 kişi yaralandı.
Pakistan ordusu Halkla İlişkiler Biriminden (ISPR) yapılan açıklamada, Azad Cammu Keşmir Yasama Meclisi seçimlerinde güvenliği sağlamak için bölgeye giden askeri bir aracın Nilam Vadisi yakınlarında dereye düştüğü belirtildi.
Açıklamada, kazada 4 askerin hayatını kaybettiği, 3'ü asker 4 kişinin yaralandığı kaydedildi.
Kaynak: AA
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