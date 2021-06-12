Pakistan'da aşıyı reddedenlere ilginç ceza

Pakistan'ın Pencap eyaletinde aşılanma oranlarını artırmak için yeni yaptırımlar getirildi. Buna göre, koronavirüs aşısı olmayı reddedenlerin cep telefonları bloke edilecek.

Haftalarca süren sert kısıtlamalara rağmen üçüncü koronavirüs dalgası yaşanan Pakistan'da aşılanma oranları da düşüş gösterince yetkililer yeni yaptırım yöntemlerine başvurmaya başladı.

Pencap eyalet yetkilileri, koronavirüs aşısı olmayı reddeden vatandaşların kullandıkları cep telefonlarının bloke edilerek devre dışı bırakılacağını açıkladı.

Pencap Sağlık Departmanı sözcüsü Hammad Raza, "Başlangıçta bu sadece bir öneriydi, ancak insanlar aşı olmakta çok tereddüt ettiler ve bu yüzden karar uygulamaya sokuldu" dedi.

Raza, bu yeni tedbirin nasıl uygulanacağına devlet telekomünikasyon dairesinin karar vereceğini söyledi.

'Telefonumu kullanamamak benim için zor olacak ama aşıdan çok korkuyorum'

Pakistan Genç Doktorlar Derneği başkanı Salman Haseeb AFP'ye yaptığı açıklamada, "Pakistan'ın eğitim seviyesi düşük. İnsanlar ayrıca aşılar hakkında söylentiler ve yanlış bilgiler yayıyorlar. Dolayısıyla hükümetin bilgilendirme kampanyaları kısa vadede işe yaramayacaktır. Herkesin aşı olmasını sağlamak için yasadan yararlanmak zorundalar" dedi.

Ülkede aşının kısırlığa ve ölüme neden olduğuna ilişkin yayılan söylentilerin vatandaşları korkuttuğu belirtiliyor.

Lahor şehrinde yaşayan Saima Bibi isimli vatandaş, yeni kuralı desteklemediğini belirterek, "Telefonumu kullanamamak benim için zor olacak ama aşıdan çok korkuyorum" diye konuştu.

Ravalpindi şehrinde öğretmenlik yapan Farwa Hussain ise, "Kimseyi aşı olmaya zorlayamazsınız" diyerek karara tepki gösterdi.

Yeni kurallar çerçevesinde, aşı olanlar ise sinemalara ve mescidlere girebilecek. Ayrıca, nüfusun yüzde 20'sinden fazlasının aşılandığı ilçelerde işletmelere yönelik kısıtlamalar kaldırılacak.

300 bin kişi ikinci dozu olmadı

Pakistan'da bugüne dek 10 milyon 180 binin üzerinde kişiye Kovid-19 aşısı yapıldı. Ulusal verilere göre, ilk doz aşısını olan 300 bin kişi, ikinci doz aşı için randevu almadı.

Pakistan Koronavirüs Ulusal Yönetim ve Kontrol Merkezinden (NCOC) yapılan açıklamaya göre, son 24 saatte tespit edilen 1303 vakayla ülkedeki toplam vaka sayısı 938 bin 737'ye yükseldi.

Ölenlerin sayısı 47 artışla 21 bin 576'ya, iyileşenlerin sayısı 873 bin 543'e çıktı.

En son 22 Mayıs'ta 4 binin üzerinde vaka kaydedilen ülkede, o tarihten bu yana günlük vaka sayıları azalma eğilimi gösteriyor.

Hükümet, yıl sonuna kadar 70 milyonun üzerinde vatandaşı aşılamayı hedefliyor.

Kaynak: Sputnik