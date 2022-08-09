Pakistan'da askeri konvoya intihar saldırısı: 4 ölü

Pakistan ordusundan yapılan açıklamaya göre, Mir Ali bölgesinde askeri konvoyun geçişi sırasında intihar saldırısı düzenlendi.

Saldırıda 4 asker hayatını kaybetti.

Başbakan Şahbaz Şerif, Twitter'dan yaptığı açıklamada, saldırıyı güçlü şekilde kınayarak ülkesinin terör tehdidinin kökünü kazımakta kararlı olduğunu vurguladı.

Saldırı, terör örgütü Pakistan Talibanı'nın (TTP) üst düzey komutanlarından Ömer Halid Horasani olarak bilinen Abdul Wali Mohmand ve beraberindeki 3 kişinin Afganistan'da öldürülmesinin ardından düzenlendi.

Geo News televizyonunun haberine göre, Horasani, Afganistan'ın Paktika vilayetinde seyahat halindeyken aracına bombalı saldırı düzenlenmişti. Saldırıda Horasani, yanındaki 2 TTP komutanı ve şoför hayatını kaybetmişti.

Saldırılar, TTP ile Pakistan hükümetinin barış görüşmeleri yürüttüğü bir dönemde gerçekleşti. Horasani, TTP’nin Pakistan ile barış görüşmelerini yürüten heyetin bir parçasıydı. Horasani'nin ölümünün barış görüşmelerini etkileyip etkilemeyeceği henüz belli değil.