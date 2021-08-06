Pakistan'da askeri uçak düştü
Pencap eyaletinin Attock şehri yakınlarında eğitim uçuşu yaparken düşen Pakistan Hava Kuvvetlerine (PAF) ait eğitim uçağından pilotların sağ kurtulduğu bildirildi.
Asya 06.08.2021, 12:38
Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, rutin eğitim uçuşundaki bir PAF uçağının henüz belirlenemeyen bir sebeple Attock kenti yakınlarında düştüğü, pilotların güvenli şekilde uçağı terk ettiği belirtildi.
Açıklamada, kaza nedeniyle herhangi bir can veya mal kaybının rapor edilmediği, konuyla ilgili soruşturma başlatıldığı kaydedildi.
AA
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