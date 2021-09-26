Pakistan'da askerlere saldırı: 4 ölü, 2 yaralı
Belucistan'da askeri araca düzenlene terör saldırısında 4 Pakistan askeri hayatını kaybederken 2 asker de yaralandı.
Asya 26.09.2021, 14:46
Pakistan’ın Belucistan eyaletinde teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.
Yerel basındaki haberlere göre, teröristler, Belucistan'ın Harnai bölgesinde devriyedeki askeri araca bombalı saldırı düzenledi.
Saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi, iki asker yaralandı.
Saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu’nun (BLA) üstlendiği iddia edildi.
Kaynak: AA
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