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Pakistan'da askerlere saldırı: 4 ölü, 2 yaralı

Belucistan'da askeri araca düzenlene terör saldırısında 4 Pakistan askeri hayatını kaybederken 2 asker de yaralandı.

Asya 26.09.2021, 14:46
Pakistan'da askerlere saldırı: 4 ölü, 2 yaralı

Pakistan’ın Belucistan eyaletinde teröristlerin düzenlediği bombalı saldırıda 4 asker hayatını kaybetti, iki asker yaralandı.

Yerel basındaki haberlere göre, teröristler, Belucistan'ın Harnai bölgesinde devriyedeki askeri araca bombalı saldırı düzenledi.

Saldırıda 4 asker yaşamını yitirdi, iki asker yaralandı.

Saldırıyı Belucistan Kurtuluş Ordusu’nun (BLA) üstlendiği iddia edildi.

Kaynak: AA
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#pakistan #terör saldırısı #belucistan
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