Pakistan'da Asya Bibi protestoları 4.gününde sona erdi

Pakistan'da İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret ettiği iddiasıyla idama mahkum edilen Asya Bibi'nin Anayasa Mahkemesince serbest bırakılmasının ardından başlayan protestolar, hükümet ile eylemcilerin anlaşması sonucu 4. gününde sona erdi.

Dün gece protestoları organize eden Tahrik-i Lebbeyk Pakistan (TLP) ile hükümet arasında imzalanan anlaşma sonucu sona eren eylemlerin ardından bugün hayat ülke genelinde normale döndü.

Ülkede durdurulan tren, metrobüs ve otobüs hizmetleri yeniden başlarken, pazartesi günü okulların eğitime yeniden başlayacağı açıklandı.

Otoyollarda yakılan araçlar, kurulan barikatlar ve şiddet olayları nedeniyle oluşan trafik problemi de sona erdi. Özellikle Lahor, Karaçi, İslamabad ve Peşaver kentlerine giriş çıkışlar normale döndü.

Diğer yandan Asya Bibi'nin nerede olduğu güvenlik nedeniyle açıklanmazken, yerel basına konuşan Bibi'nin kardeşi James Masih, ablasının ülkeyi terk etmekten başka çaresi olmadığını belirtti. Masih, "Ablam gizli bir adreste bulunuyor. Şu ana kadar İspanya ve Fransa'dan kendisi ve ailesi için sığınma teklifi geldi." dedi.

Bibi'nin avukatı Saiful Muluk da can güvenliği olmadığı için Pakistan'dan ayrıldı.

Dün gece protestocular ve hükümet arasında yapılan anlaşmayla ülkede hayatı felç eden eylemlere son verme kararı alınmıştı.

Tarafların üzerinde anlaştığı 5 maddeye göre Bibi davasında kararın değişmesi için verilen dilekçelerde hükümet taraf olmayacak. Hükümet ayrıca Bibi'nin ülkeden çıkmasını engellemek için adını çıkış kontrol listesine ekleyecek.

Eylemlerde yaşanan ölüm, yaralanma ve mala zarar gibi konularda iki taraf da yasal işlem yapılmasını kabul edecek, gösterilerle ilgili gözaltına alınan TLP üyeleri serbest bırakılacak.

Anlaşmanın son maddesine göre TLP, sebep olduğu maddi ve manevi zararlar için özür dileyecek.

Asya Bibi davası

Kavga ettiği iki kadın tarafından İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaret etmekle suçlanan 53 yaşındaki Pakistanlı Hristiyan Bibi, 2009'dan bu yana cezaevinde bulunuyordu.

Bibi için 2010'da önce yerel mahkeme, ardından da 2014'te Lahor Yüksek Mahkemesi idam kararı vermiş bunun karşısında idamını önlemek için çok sayıda kadın ve insan hakları örgütü kampanyalar düzenlemişti.

Anayasa Mahkemesinde 31 Ekim'de görülen temyiz davasında Anayasa Mahkemesi Başkanı Mian Sakıb Nisar, yargılamanın adil yapılmadığını söyleyerek, "Temyiz başvurusu kabul edilmiş ve yerel mahkeme ile eyalet mahkemesinin kararı tersine çevrilmiştir. Şüpheli şahsın idam kararı iptal edilmiş ve serbest bırakılmasına karar verilmiştir." demişti.

Duruşma hakimlerinden Asıf Hosa, yaptığı açıklamada, "Delillerin sunulması ve soruşturmanın yürütülmesiyle ilgilenenlerin gerçeği söylemedikleri ya da en azından hakikati ifşa etmedikleri izlenimi var. Alt mahkemelerin de çelişkili ifadelerle suçlamada bulunması aynı derecede rahatsız edici." ifadesini kullanmıştı.

Pakistan'da İslam'a ve Hazreti Muhammed'e hakaretin cezası idam olmasına rağmen bu ceza hiç uygulanmadı. İnsan hakları örgütlerinin açıkladığı bilgilere göre, halihazırda ülkede 600'ün üzerinde dine hakaret davası var.

ABD Uluslararası İnanç Özgürlüğü Komisyonunun yaptığı açıklamaya göre, Pakistan'a dine hakaretten idam cezası alan ya da müebbet hapis cezasına çarptırılan 40 kişi daha bulunuyor.

İnsan hakları dernekleri, dine hakaret suçunun sık sık kişiler tarafından iftira amacıyla kullanıldığını savunuyor. Dernekler, 1990 yılından beri dine hakaret suçlamasıyla 70'in üzerinde kişinin linç edildiği veya cinayete kurban gittiğini duyurdu.